Containerships увеличил прибыль в 18 раз

Containerships опубликовал финансовые показатели за первое полугодие и второй квартал 2018 года.

По итогам квартала выручка увеличилась на 16,5% до 63,9 млн евро. Показатель EBITDA вырос на 11,8% до 4 млн евро.

Операционная прибыль выросла сразу на 37,1% до 2,3 млн евро.

Чистая прибыль составила 1,3 млн евро против чистого убытка 0,5 млн евро за аналогичный период прошлого года.

По итогам полугодия выручка выросла на 14,5% до 126,5 млн евро, EBITDA – на 13,1% до 8 млн евро.

Операционная прибыль увеличилась на 45,2% до 4,6 млн евро.

Чистая прибыль выросла в 18 раз и составила 1,8 млн евро.