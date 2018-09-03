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    • Containerships увеличил прибыль в 18 раз

    03.09.2018

    • Containerships опубликовал финансовые показатели за первое полугодие и второй квартал 2018 года.

    По итогам квартала выручка увеличилась на 16,5% до 63,9 млн евро. Показатель EBITDA вырос на 11,8% до 4 млн евро.

    Операционная прибыль выросла сразу на 37,1% до 2,3 млн евро.

    Чистая прибыль составила 1,3 млн евро против чистого убытка 0,5 млн евро за аналогичный период прошлого года.

    По итогам полугодия выручка выросла на 14,5% до 126,5 млн евро, EBITDA – на 13,1% до 8 млн евро.

    Операционная прибыль увеличилась на 45,2% до 4,6 млн евро.

    Чистая прибыль выросла в 18 раз и составила 1,8 млн евро.

     

     

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