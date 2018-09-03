APMT запускает дронов

APM Terminals одним из первых начал использование дронов для мониторинга безопасности и повышения производительности.

«НЛО» задействованы на внутренних терминалах компании в Чили – один в Сантьяго и один в Сан-Антонио.

Первые опыты использования дронов начались еще в 2016 года – их периодически запускали, чтобы заснять, как работает площадка, провести мониторинг движения грузового автотранспорта, оценить эффективность складирования контейнеров, а также выявить нарушения правил безопасности, например, когда водители покидают кабины грузовиков.

Раньше эту работу выполняли вручную инспекторы по безопасности, что, учитывая движение техники на терминале, само по себе создавало угрозу для безопасности.

Теперь операции протоколируются и анализируются при помощи дронов, причем ситуацию отслеживают сверху – понятно, что сотрудникам такой ракурс был недоступен.

Дроны также могут быть задействованы для проверки состояния крыш строений и кронового оборудования – там, где человеческий труд сопряжен с повышенной опасностью.

В APMT рассчитывают, что новая технология будет внедряться и на других терминалах.