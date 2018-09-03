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    • Первый тестовый груз из Японии – в Ворсино

    03.09.2018

    • Первый тестовый груз из Японии в Россию, доставленный по Транссибу, прибыл на контейнерный терминал «Фрейт Вилладж Ворсино».

    По информации АО «РЖД Логистика», 40-футовый контейнер с товарами розничной торговли, оснащенный датчиками температуры, уровня влажности и вибрации, был прямым фрахтом отправлен из порта Кобе в Японии в порт Восточный, где на терминале ООО «Восточная стивидорная компания» был поставлен в состав ускоренного контейнерного поезда ПАО «ТрансКонтейнер», который в рамках проекта «Транссиб за 7 суток» прибыл на терминал «Фрейт Вилладж Ворсино».

    После таможенных процедур автотранспортом он будет доставлен до склада получателя в город Химки Московской области.

    Груз вышел из Японии 17 августа и прибыл на терминал 1 сентября.

    Тестовая поставка реализована в рамках договоренностей ОАО «Российские железные дороги» и министерства транспорта Японии об увеличении объема поставок японских товаров в мультимодальном сообщении через дальневосточные порты России и Транссиб.

    По словам директора по продажам «РЖД Логистики» Ольги Степановой, это первая из семи отправок контейнеров, которые в рамках этого проекта будут доставлены из Японии в центральную Россию до конца года.

    «Все эти перевозки призваны позволить японским грузоотправителям собрать максимальное количество данных о состоянии различных грузов во время транспортировки и протестировать различные маршруты с отправкой из разных портов. Маршрут через Транссиб позволяет сократить транзитное время в 2-2,5 раза по сравнению с традиционным морским путем и, уверена, будет востребован у грузоотправителей», – сказала она.

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