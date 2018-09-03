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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2018

    03.09.2018

    • На прошедшей неделе рост спотовых ставок на трейде Азия – Европа сменился падением. То же самое произошло и на средиземноморском направлении. В то же время, ставки на Южную Америку значительно повысились.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 2,7%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,8%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 8,1%, рост ставок на порты восточного побережья США составил 4,7%.

    Ставки из Китая на Персидский залив выросли на 4,3%, ставки на Австралию и Новую Зеландию, напротив, снизились – на 5%. Ставки на порты Южной Америки поднялись на 21,1%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на Японию и на Южную Корею остались прежними, снизились ставки на Сингапур (-0,7%).

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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