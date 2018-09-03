Закрыта сделка по «Логистике-Терминал»

Global Ports сообщил о завершении сделки по продаже одного из двух тыловых терминалов группы – ЗАО «Логистика-Терминал».

Продавцом выступал «Первый контейнерный терминал», покупателем – «ТрансКонтейнер». Цена сделки составила 1,9 млрд рублей.

Напомним, соглашение о купле-продаже «Логистики-Терминал» «ТрансКонтейнер» и ПКТ подписали в августе прошлого года.

Однако сделку заблокировала Федеральная антимонопольная служба, которая отказала в удовлетворении ходатайства «ТрансКонтейнера», мотивировав это тем, что «сделка может привести к ограничению конкуренции на рынке контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в сторону Большого порта Санкт-Петербург».

В июле этого года разрешение ФАС было получено.

Вырученные от продажи средства Global Ports намерен направить на дальнейшее снижение долговой нагрузки.

В «ТрансКонтейнере» рассчитывают, что сделка позволит компании повысить качество предоставляемых услуг в области интермодальных контейнерных перевозок и упрочить позиции на рынке.