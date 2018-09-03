Единый регион Европа Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel создаст интегрированный регион Европа, в рамках которого будет консолидировано управление операциями компании во всех европейских странах.

Возглавит новую административную единицу Хансйорг Роди, который с октября 2016 года был назначен управляющим директором в Германии и отвечает также за Центральную и Восточную Европу.

Обязанности управляющего директора в Германии перейдут к Хольгеру Кетцу, который сейчас отвечает за авиаперевозки в регионе Центральная и Восточная Европа.

Головной офис региона Европа будет находиться в Гамбурге, управление операциями в Германии будет осуществляться из Бремена.

Все организационные изменения вступают в силу с 1 января 2019 года.