Информационно-аналитическое агентство

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    • Грузы РЖД

    03.09.2018

    • Погрузка на сети РЖД за 8 месяцев этого года составила 857,8 млн тонн. Это на 2,9% больше аналогичного периода прошлого года. По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля выросли на 5,4% до 247 млн тонн.

    Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – сохранилась на уровне прошлого года и составила 156,7 млн тонн. Погрузка железной и марганцевой руды выросла – на 5,4% до 77,3 млн тонн, черных металлов – на 10,8% до 52,5 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 4,1% до 39,5 млн тонн, лесных грузов – на 3,8% до 31,2 млн тонн. Объем погрузки зерна составил 17,9 млн тонн, что на 44,1% больше уровня прошлого года. Погрузка химикатов и соды за январь-август этого года составила 17,7 млн тонн – на 2,3% больше показателя 2017 года. Лома черных металлов в январе-августе погрузили на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года – до 10 млн тонн.

    По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Погрузка строительных грузов упала – на 5,6% до 85,2 млн тонн, Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 2,5% меньше, чем за 8 месяцев 2017 года – их объем составил 23,8 млн тонн. Также отрицательная динамика наблюдается по погрузке цветной руды и серного сырья – снижение на 2% до 13,5 млн тонн и цемента – минус 6,8% до 17,2 млн тонн. Кокса было погружено 7,3 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем за январь-август 2017 года.

    Погрузка на сети РЖД за август 2018 года составила 108,4 млн тонн. Это на всего 2% больше, чем за аналогичный месяц 2017 года. По сравнению с июлем 2018 года погрузка выросла на 1,2%. Грузооборот за 8 месяцев 2018 года составил 1718,6 млрд тарифных т/км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2186,7 млрд т/км (+4,4%).

    В августе грузооборот сети РЖД вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 217,9 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 4,2% – до 276,5 млрд т/км.

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