Грузооборот российского транспорта

По итогам 7 месяцев 2018 года перевозки грузов российским транспортом составили порядка 4,5 млрд тонн. Это на 5,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 2,9 млрд тонн, на 7,5% больше, чем было перевезено за тот же период 2017 года.

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 7 месяцами 2017 года выросли на 3,1% до 752,6 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 681,1 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3,7%.

Перевозки морским транспортом снизились – на 18,3% до 11,6 млн тонн.

Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-июль 2018 года вырос – на 0,6% до 53,2 млн тонн.

Перевозки воздушным транспортом, напротив, снизились – на 1,6% и составили 0,6 млн тонн.

В июле в сравнении с июнем 2018 года по всем видам транспорта отмечена положительная динамика.