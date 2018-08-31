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    • Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 34

    31.08.2018

    • На 34 неделе фрахтовые ставки на перевозку судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря продолжили снижение.            

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