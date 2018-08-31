Танкер под парусом

Maersk Tankers установил на танкере-продуктовозе LR2 «Maersk Pelican» два роторных паруса.

С парусами в традиционном понимании они имеют мало общего – это большие цилиндрические установки, которые при вращении создают разницу давления – так называемый эффект Магнуса, обеспечивая тем самым движущую силу.

Роторные паруса будут использоваться в качестве вспомогательных силовых установок, ожидается, что они позволят снизить потребление бункера и связанные с этим выбросы в атмосферу на 7-10% на стандартных маршрутах.

Роторные паруса, которые поставили на «Maersk Pelican», – самые большие в мире, высотой 30 метров и 5 метров в диаметре. Установка осуществлялась в Роттердаме.

До этого паруса проходили испытания на земле. Теперь предстоит оценить их техническую состоятельность и финансовую целесообразность на море. Анализировать данные, полученные в результате тестовой эксплуатации, будут независимые эксперты Lloyd’s Register.

В первый рейс с новым оборудованием судно должно выйти в самое ближайшее время.