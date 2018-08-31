В Maersk Russia новый руководитель

В российском офисе Maersk Line подтвердили смену руководства в связи с истечением контракта Тома Хюльделунда.

С 3 сентября восточноевропейский кластер линии возглавит Жолт Катона, до этого занимавший должность директора линии (Chief Line officer) Seago Line.

Напомним, Т.Хюльделунд с 2009 года руководил российским, а с 2016 года – восточноевропейским кластером Maersk Line.

Ж.Катона имеет степень магистра экономических наук Печского университета. В Maersk он с 2006 года, после того, как датская группа приобрела P&O Nedlloyd, где он работал с 2001 года.

До 2010 года Ж.Катона руководил продажами линии в Венгрии, с 2010 по 2012 год занимал должность директора направления Азия – Европа в головном офисе в Копенгагене, а в 2012-2016 годах был директором по продажам Maersk Line в России, Финляндии и странах Прибалтики.