Гамбург сократил грузооборот

Грузооборот порта Гамбург составил по итогам первого полугодия 2018 года 66,5 млн тонн – на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Впрочем, отмечают в порту, во втором квартале снижение замедлилось.

Перевалка генеральных грузов сократилась на 2,2% до 45,5 млн тонн. При этом конвенциональные генгрузы выросли на 8%. В том числе импорт тяжеловесных грузов увеличился на 62,5% до 160 тыс. тонн, импорт металлов и транспортных средств более чем удвоился – так, металлы выросли на 121,7% до 79 тыс. тонн, транспортные средства – на 106,4% до 25 тыс. тонн.

Контейнерооборот снизился на 2,7% до 4,3 млн TEU. 81% падения обусловлено снижением перевалки порожняка – всего в первом полугодии было обработано 525 тыс. TEU порожних контейнеров, на 15,6% меньше, чем годом ранее. Перевалка контейнеров с генгрузами осталась практически на уровне прошлого года – 3,8 млн TEU (-0,6%).

Почти 64% снижения контейнерооборота произошло за счет сокращения трансшипмента, в основном – на балтийских фидерных сервисах. Объем трансшипмента в первом полугодии составил 1,6 млн TEU – минус 4,4% к прошлогоднему показателю.

Контейнеропоток на главном для Гамбурга восточноазиатском направлении увеличился на 1% до 1,6 млн TEU. Существенно выросли объемы на/с восточного побережья Южной Америки, западного побережья Северной Америки и Северной Африки. На 37,6% – до 127 тыс. TEU – вырос контейнеропоток на/из Бразилии. Впервые в первую десятку крупнейших партнеров Гамбурга по контейнерообороту вошел Тайвань.

Увеличился контейнеропоток по железной дороге – на 5,4% до 1,2 млн TEU.

Массовые грузы, которые составляют треть грузооборота, упали на 10,4% до 21,1 млн тонн, в том числе навалочные, на которые приходится 55% всего объема массовых грузов, или 11,6 млн тонн, просели на 3,1%.