В Гетеборг возвращаются контейнеры

Контейнерооборот через Гетеборг по итогам первого полугодия 2018 года увеличился на 19% и составил 378 тыс. TEU.

В прошлом году, отмечают в Администрации порта, было падение контейнерооборота из-за трудового спора между профсоюзом и оператором терминала, что негативно сказалось на привлекательности порта для клиентов.

«Несмотря на то, что контейнерный сектор прошел через очень сложный период, ситуация улучшается, клиенты и грузы к счастью возвращаются, при этом за последнее полугодие зафиксировано несколько рекордов производительности. Тренд позитивный, однако контейнерному сектору еще далеко до того уровня, на который он должен выйти», – сказал CEO порта Гетеборг Магнус Карештедт.

Перевалка новых автомобилей выросла на 10% до 152 тыс. единиц – самый высокий показатель за последние 10 лет.

Оборот ро-ро грузов увеличился на 4% до 305 тыс. единиц. В прошлом году, напоминают в Администрации порта, через Гетеборг прошел рекордный объем ро-ро грузов – 593 тыс. единиц. Этот год, судя по итогам первого полугодия, тоже может стать рекордным.

Грузопоток энергоносителей сократился на 3% до 11,7 млн тонн в сравнении с первым полугодием прошлого года, когда порт показал самый высокий исторический результат по этой номенклатуре грузов.

Всего в первом полугодии Гетеборг перевалил 20,6 млн тонн – на 1% меньше, чем годом ранее.

Пассажирооборот снизился на 7% до 679 тыс. человек, число заходов круизных судов сократилось на 19%.