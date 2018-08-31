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    • Безработные контейнеровозы

    31.08.2018

    • По состоянию на 20 августа флот безработных контейнеровозов существенно вырос как по вместимости, так и по количеству судов.

    По данным Dynamar, за две недели, пред

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