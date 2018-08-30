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    • Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 35, 2018

    30.08.2018

    • Турция будет праздновать до четверга, так что торговая и фрахтовая активность еще не вернулись в свое русло.

    Тем не менее, по данным судового брокера «Руфко»,

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