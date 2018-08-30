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    • Финансы НМТП по МСФО

    30.08.2018

    • Группа НМТП опубликовала консолидированные операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2018 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

    Консолидированная выручка группы составила 480,5 млн долларов, на 7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

    Показатель EBITDA увеличился на 3,7% до 342,7 млн долларов. Чистая прибыль упала на 42,9% до 140,3 млн долларов.

    Размер денежных средств и их эквивалентов на 30 июня 2018 года составил 227,2 млн долларов. Чистый долг группы снизился до 879,8 млн долларов.

    Отношение чистого долга к LTM EBITDA улучшилось до 1,32* против 1,64* на начало года.

    Активы НМТП на 30 июня составляли 2,2 млрд долларов.

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