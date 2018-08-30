Финансы ДелоПортс по МСФО

ООО «ДелоПортс» опубликовало консолидированные финансовые результаты за первое полугодие 2018 год в соответствии с МСФО.

Скорректированная чистая прибыль компании составила по итогам отчетного периода 2018 года 2 916 млн рублей– это на 49,4% больше, чем за 6 месяцев 2017 год.

Выручка увеличилась на 34,2% и составила 5 416 млн рублей.

Показатель EBITDA вырос на 47,1% до 4 019 млн рублей. При этом рентабельность по EBITDA составила 74,2% против 67,7% в первом полугодии 2017 года.

Операционный денежный поток в отчетном периоде 2018 года увеличился на 55,6% до 2 943 млн рублей.

Капитальные затраты по итогам 2017 года выросли в 2,9 раза до 1 542 млн рублей.

Чистый долг общества по итогам 6 месяцев этого года составил 16 047 млн рублей, что в 3 раза больше по сравнению с 31 декабря 2017 года. По данным компании, значительный рост чистого долга вызван размещением нового долларового облигационного займа.

Напомним, в структуру активов «ДелоПортс» входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания «Дело». Общий объем перевалки по итогам 6 месяцев 2018 года составил 4,6 млн тонн, что на 30,3% выше аналогичного уровня 2017 года.