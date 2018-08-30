Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Финансы ДелоПортс по МСФО

    30.08.2018

    • ООО «ДелоПортс» опубликовало консолидированные финансовые результаты за первое полугодие 2018 год в соответствии с МСФО.

    Скорректированная чистая прибыль компании составила по итогам отчетного периода 2018 года 2 916 млн рублей– это на 49,4% больше, чем за 6 месяцев 2017 год. 

    Выручка увеличилась на 34,2% и составила 5 416 млн рублей. 

    Показатель EBITDA вырос на 47,1% до 4 019 млн рублей. При этом рентабельность по EBITDA составила 74,2% против 67,7% в первом полугодии 2017 года.

    Операционный денежный поток в отчетном периоде 2018 года увеличился на 55,6% до 2 943 млн рублей.

    Капитальные затраты по итогам 2017 года выросли в 2,9 раза до 1 542 млн рублей. 

    Чистый долг общества по итогам 6 месяцев этого года составил 16 047 млн рублей, что в 3 раза больше по сравнению с 31 декабря 2017 года. По данным компании, значительный рост чистого долга вызван размещением нового долларового облигационного займа.

    Напомним, в структуру активов «ДелоПортс» входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания «Дело». Общий объем перевалки по итогам 6 месяцев 2018 года составил 4,6 млн тонн, что на 30,3% выше аналогичного уровня 2017 года.

    88
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноЯнварь 02.02.2018 Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 23 января флот безработных контейнеровозов продолжает сокращаться как по вместимости, так и по количеству судов. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельИюльИюньМайМартРЖДФевральЭкспортЯнварь 10.08.2018 Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за 7 месяцев 2018 года составила 178,8 млн тонн. […]
    0
    2018АпрельБункерное топливоБункеровкаГлобально 23.04.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2018
    На 17 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Пусане подешевели […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГрузоперевозкиИюньПОРТСТАТЮг 06.08.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    В июне 2018 года грузооборот портов Южного региона вырос относительно аналогичного месяца прошлого года на 2,7%. Рост произошел […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Пираты 13.04.2018 Пираты стали нападать чаще
    Пиратская статистика
    0
    2018ГлобальноМартФрахтовые ставки 12.03.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2018
    На 10 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться, но глубина падения сократилась. Так, ставки […]
    0
    2018ГетеборгГрузооборотКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 15.05.2018 Контейнерооборот через Гетеборг снова пошел в рост
    Но на низкой базе
    0
    2018ИмпортМартПодакцизные товарыФевральЭкспортЯнварь 18.05.2018 Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Итоги первого квартала 2018 года
    0
    2018КонтейнерооборотМартФевральФинляндияЯнварь 08.05.2018 Все порты Финляндии
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первого квартала этого года составил 420,6 тыс. TEU. Это на 3,4% […]
    0
    2018БалтикаИюньСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 15.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 23
    На 23 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018КонтейнерРЖДФевральЯнварь 12.03.2018 Железнодорожные контейнеры
    По итогам января-февраля 2018 года перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 421,5 тыс. TEU. Это на […]
    0
    2018ИмпортТНПФевральЭкспортЯнварь 25.04.2018 Экспорт и импорт ТНП
    Российский импорт кожаной обуви в январе-феврале 2018 года, по данным ФТС РФ, составил 13,2 млн пар, что на […]
    0

    • Грузоперевозки Показать всё
    30.08.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 35, 2018
    24.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 33
    24.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 33
    24.08.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    23.08.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 34, 2018
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 32
    Контейнерные перевозки Показать всё
    29.08.2018 Финансы «ТрансКонтейнера» по МСФО
    27.08.2018 Первая в мире отправка рефов по Северному морскому пути
    27.08.2018 Лидеры Финляндии
    27.08.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2018
    24.08.2018 Контейнероборот портов Испании
    22.08.2018 Zim увеличил выручку
    {:ru}Вакансии{:}{:en}Vacancy{:} Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД