Совкомфлот закончил полугодие с убытком

ПАО «Совкомфлот» опубликовало операционные и производственные результаты деятельности за 6 месяцев 2018 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Валовая выручка сохранилась на уровне прошлого года и составила 710,1 млн долларов. Доходы в тайм-чартерном эквиваленте сократились на 3,7% до 511,3 млн долларов. Показатель EBITDA снизился на 5,4% до 267,7 млн долларов.

Чистый убыток за период составил 57,8 млн долларов, в том числе немонетарный убыток/резерв от обесценения 18 судов в размере 42,2 млн долларов, начисленный в соответствии с требованиями стандарта МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Для сравнения, Teekay закрыл первое полугодие с чистым убытком 49,6 млн долларов, Frontline – с чистым убытком 36,5 млн долларов.

Доходы шельфового дивизиона «Совкомфлота» в тайм-чартерном эквиваленте возросли в первом полугодии на 17,2% и составили 212,1 млн долларов, доходы газового дивизиона – на 18,1% до 90,2 млн долларов. Фиксированная доходная база компании от индустриального сегмента бизнеса достигла 59,1% в тайм-чартерном эквиваленте по сравнению с 48,5% за аналогичный период годом ранее.

«В первой половине 2018 года сохранялась крайне неблагоприятная конъюнктура танкерного рынка; фрахтовые ставки на конвенциональные суда упали до самых низких за последние четверть века значений. В отчетном периоде уровень фрахтовых ставок в отдельных сегментах спотового танкерного рынка снизился более чем на 50% по сравнению с аналогичными показателями первого полугодия 2017 г.», – отмечается в сообщении компании.