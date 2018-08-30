Информационно-аналитическое агентство

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    • РЖД увеличили прибыль по МСФО

    30.08.2018

    • ОАО «РЖД» опубликовало консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности с учетом результатов деятельности 192 дочерних компаний.

    По информации компании, доходы холдинга за первое полугодие 2018 года составили 1 164 млрд рублей, что на 7,6% выше результатов прошлого года.

    В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга увеличились на 4,8% до 751 млрд рублей. По информации компании, рост обусловлен увеличением грузооборота на 4,3% и индексацией тарифа на грузовые перевозки. Cдерживающим фактором роста доходов данного сегмента стало увеличение доли низкомаржинальных грузов в структуре грузооборота.

    Доходы от предоставления логистических услуг увеличились на 19,6% до 198 млрд рублей за счет роста рублевого эквивалента выручки GEFCO от международных операций в условиях снижения среднего курса рубля к ключевым иностранным валютам по сравнению с первым полугодием 2017 года. При этом выручка по Группе GEFCO в евро увеличилась на 6,2% до 2,4 млрд евро.

    Доходы от пассажирских перевозок увеличились на 4,4% до 106 млрд рублей, что обусловлено ростом пассажирооборота на 5,7%, а также ростом доходов, относящихся к скоростному сообщению.

    Операционные расходы холдинга за первое полугодие 2018 года составили 1 059,3 млрд рублей, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 7,3%. Ключевыми факторами роста в компании называют увеличение объемов перевозок, рост затрат на ремонт инфраструктуры и подвижного состава, значительный рост цен на дизельное топливо. Расходы на заработную плату и социальные отчисления выросли на 6,1% вследствие индексации заработной платы работникам (в октябре 2017 года на 4% – рабочим и на 2,5% – остальным работникам, в марте 2018 года – на 2,2% всем работникам) и вывода работников из режима неполной занятости.

    Показатель EBITDA по итогам первого полугодия 2018 года достиг 256,2 млрд рублей, что выше показателя первого полугодия 2017 года на 4,7%. Рентабельность по EBITDA в первом полугодии 2018 года составила 25%.

    Чистая прибыль холдинга за отчетный период составила 64,8 млрд рублей – на 21,5%, как поясняют в компании, в первую очередь за счет улучшения результатов операционной деятельности.

    Объем капитальных вложений в первом полугодии 2018 года составил 281 млрд рублей против 254 млрд рублей годом ранее. Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2018 год составляет 568 млрд рублей.

    Соотношение чистого долга холдинга к EBITDA на 30 июня 2018 года составило 2,26х по сравнению с 1,97х на 31 декабря 2017 года. Относительное увеличение долговой нагрузки в РЖД объясняют наращиванием кредитного портфеля с целью финансирования возросшей инвестиционной программы, а также ростом рублевого эквивалента валютных обязательств на фоне ослабления рубля от относительно отдельных мировых валют по сравнению с началом 2018 года.

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