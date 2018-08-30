Реконструкция в Холмске

В Холмском морском торговом порту запланировано проведение работ по углублению дна и модернизации причальных комплексов. Как отмечают в региональном правительстве, это позволит расширить возможности грузовых и пассажирских перевозок.

В настоящее время глубины Холмском порту составляют порядка 5 м, что не позволяет принимать крупнотоннажные суда. В 2019–2021 годах планируется углубить дно до 9,5 метров. Проект реконструкции причальных комплексов уже прошел экологическую экспертизу.

«Работы по дноуглублению в главной морской гавани острова не проводились почти 20 лет. Сейчас порт работает с наполовину загруженными судами, и это невыгодно судовладельцам», – сказал генеральный директор Холмского морского торгового порта Виктор Пуговкин.

До недавнего времени развитие главной морской гавани Сахалина осложняло отсутствие единого и согласованного плана действий учредителей предприятия. В этом году контрольный пакет акций перешел к нефтегазовой компании «Петросах».

«Совместно с властями и бизнес-партнерами мы намерены разработать стратегию развития порта. Необходимо наладить контейнерный оборот, обеспечить возможности для перевозки зерна, угля, леса. На линии Ванино – Холмск нередко возникали сложности с отправкой грузов. Проблемные ситуации возникали не столько из-за погодных условий, сколько из-за недостаточно развитой инфраструктуры в порту Холмска», – отметил президент компании «Петросах» Сергей Кононов.

Паромная переправа Ванино – Холмск, открывавшаяся в 1973 году, до сих пор играет важнейшую роль для связи острова с материком. Ежемесячно по этому пути в островной регион поступает 30 тыс. тонн продуктов питания и еще 1,5-2 тыс. тонн через Корсаковский порт. Кроме того, каждый год по паромной переправе перевозят около 90 тыс. пассажиров.

В 2012 году здание морского вокзала в Холмске закрылось на ремонт и перестало принимать пассажиров. По словам губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, морской вокзал начнет вновь принимать пассажиров в конце октября. «С появлением у порта единого собственника все вопросы будут решаться быстрее. Региональные власти готовы помогать градообразующему предприятию. Мы намерены содействовать увеличению объемов грузоперевозок, наращиванию пассажиропотока», – сказал он.