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    • Новое назначение М.Соколова

    30.08.2018

    • Генеральным директором «Группы ЛСР» назначен Максим Соколов. Занимавший ранее эту должность основатель ЛСР Андрей Молчанов возглавил совет директоров компании.

    «Мы рады приветствовать Максима Соколова на позиции генерального директора, – цитирует А.Молчанова пресс-служба ЛСР. – Его приход на эту должность, безусловно, усилит нашу управленческую команду. В качестве члена Совета директоров Максим Юрьевич уже успел серьезно погрузиться в наш бизнес. Теперь мы рассчитываем, что широкий спектр его компетенций поможет нам усовершенствовать работу компании на всех фронтах. Я же, благодаря приходу нового генерального директора, смогу сосредоточиться на стратегических вопросах, среднесрочном и долгосрочном планировании деятельности «Группы ЛСР».

    М.Соколов – выпускник экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат экономических наук. В 2004-2009 годах занимал должность председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга, в 2009-2012 годах был директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, в 2012-2018 годах возглавлял министерство транспорта РФ. С 2018 года был председателем Комитета по стратегии и инвестициям в совете директоров «Группы ЛСР».

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