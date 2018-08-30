Новое назначение М.Соколова

Генеральным директором «Группы ЛСР» назначен Максим Соколов. Занимавший ранее эту должность основатель ЛСР Андрей Молчанов возглавил совет директоров компании.

«Мы рады приветствовать Максима Соколова на позиции генерального директора, – цитирует А.Молчанова пресс-служба ЛСР. – Его приход на эту должность, безусловно, усилит нашу управленческую команду. В качестве члена Совета директоров Максим Юрьевич уже успел серьезно погрузиться в наш бизнес. Теперь мы рассчитываем, что широкий спектр его компетенций поможет нам усовершенствовать работу компании на всех фронтах. Я же, благодаря приходу нового генерального директора, смогу сосредоточиться на стратегических вопросах, среднесрочном и долгосрочном планировании деятельности «Группы ЛСР».

М.Соколов – выпускник экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат экономических наук. В 2004-2009 годах занимал должность председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга, в 2009-2012 годах был директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, в 2012-2018 годах возглавлял министерство транспорта РФ. С 2018 года был председателем Комитета по стратегии и инвестициям в совете директоров «Группы ЛСР».