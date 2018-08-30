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    • НМТП проведет заседание совета директоров

    30.08.2018

    • 3 сентября 2018 года состоится заседание совета директоров Новороссийского морского торгового порта.

    В повестку заседания включены три вопроса:

    о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров общества в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты

    вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров общества, назначенного на 28 сентября этого года

    согласование кандидатуры Черного Михаила Евгеньевича на замещение должности директора по производству ПАО «НМТП».

    Как сообщили SeaNews  в пресс-службе НМТП, в настоящее время Михаил Черный исполняющий обязанности директора по производству ПАО «НМТП».

     

     

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