НМТП проведет заседание совета директоров

3 сентября 2018 года состоится заседание совета директоров Новороссийского морского торгового порта.

В повестку заседания включены три вопроса:

о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров общества в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты

вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров общества, назначенного на 28 сентября этого года

согласование кандидатуры Черного Михаила Евгеньевича на замещение должности директора по производству ПАО «НМТП».

Как сообщили SeaNews в пресс-службе НМТП, в настоящее время Михаил Черный исполняющий обязанности директора по производству ПАО «НМТП».