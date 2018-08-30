ЕЭК утвердила форму декларации на экспресс-грузы

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила форму декларации на товары для экспресс-грузов, а также порядок ее заполнения. Решение создает в странах Союза единообразные и понятные правила декларирования экспресс-грузов и обеспечивает правовую основу для перехода на их полноценное электронное таможенное декларирование, поясняют в пресс-службе ЕЭК.

Сейчас декларирование этой категории товаров осуществляется исключительно в письменной форме, однако именно для них в первую очередь необходима автоматизированная электронная обработка сведений. Это вызвано значительным ростом трансграничной электронной торговли и объема перемещения экспресс-грузов.

Перевод декларирования таких товаров в электронное поле позволит ускорить совершение таможенных операций, обеспечивая содействие торговле. При этом автоматическая обработка информации о них с использованием системы управления рисками позволит повысить эффективность таможенного контроля.

Кроме того, решением устанавливается единый порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов. Как отмечают разработчики решения, единые правила помогут исключить субъективный подход при оформлении экспресс-грузов, что минимизирует случаи вынужденных простоев и неисполнения сроков доставки конечному получателю.