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    • ЕЭК утвердила форму декларации на экспресс-грузы

    30.08.2018

    • Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила форму декларации на товары для экспресс-грузов, а также порядок ее заполнения. Решение создает в странах Союза единообразные и понятные правила декларирования экспресс-грузов и обеспечивает правовую основу для перехода на их полноценное электронное таможенное декларирование, поясняют в пресс-службе ЕЭК.

    Сейчас декларирование этой категории товаров осуществляется исключительно в письменной форме, однако именно для них в первую очередь необходима автоматизированная электронная обработка сведений. Это вызвано значительным ростом трансграничной электронной торговли и объема перемещения экспресс-грузов.

    Перевод декларирования таких товаров в электронное поле позволит ускорить совершение таможенных операций, обеспечивая содействие торговле. При этом автоматическая обработка информации о них с использованием системы управления рисками позволит повысить эффективность таможенного контроля.

    Кроме того, решением устанавливается единый порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов. Как отмечают разработчики решения, единые правила помогут исключить субъективный подход при оформлении экспресс-грузов, что минимизирует случаи вынужденных простоев и неисполнения сроков доставки конечному получателю.

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