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    • ПГК подписала контракт с Северсталью

    29.08.2018

    • Первая грузовая компания (ПГК) заключила пятилетние сервисные контракты на железнодорожные перевозки в полувагонах продукции группы компаний «Северсталь», в рамках которых ежегодно планируется поставлять около 16 млн тонн грузов, сообщает пресс-служба ПГК.

    Согласно контрактам, ПГК будет осуществлять вывоз значительного объема продукции заводов и обеспечивать поставки сырья на предприятия, входящие в структуру «Северстали». Кроме того, будет реализована комплексная программа сервисного обслуживания, включающая оперативное реагирование на запросы и заведение заявок в выходные дни.

    «Подписание долгосрочного контракта с «Северсталью» — флагманом российской металлургии — является частью общей стратегии ПГК по формированию стабильных долгосрочных отношений с ключевыми промышленными корпорациями России. Долгосрочный контракт создает для «Северстали» гарантии обеспечения потребностей в подвижном составе, для ПГК – стабильность грузовой базы. Долгосрочность отношений формирует условия для совместных проектов повышения операционной эффективности в перевозках, взаимодействии с перевозчиком, использовании вагонов, сокращении издержек», – прокомментировал генеральный директор ПГК Александр Сапронов.

    «Подписанный контракт с ПГК полностью отвечает интересам компании «Северсталь». Своевременная перевозка без задержек и гарантированность сохранности качества продукции являются принципиально важными аспектами для нас. Мы не первый год тесно сотрудничаем с ПГК, и я уверен, что эти документы будут способствовать более плодотворной совместной работе», – отметил генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев.

    В сообщении отмечается, что ПГК и «Северсталь» сотрудничают с 2013 года – именно тогда были заключены первые соглашения сроком на пять лет. За это время ПГК обеспечила перевозку 105 млн тонн грузов с промышленных площадок горнодобывающих и металлургических компаний группы «Северсталь».

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