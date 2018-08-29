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    • 140 млрд рублей на скоростную трассу в Приморье

    29.08.2018

    • В Приморском крае продолжается строительство высокоскоростной автомобильной трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный, которая соединит между собой важнейшие южные порты края и станет альтернативой одной из самых популярных действующих дорог в регионе. На реализацию третьего, самого масштабного, этапа проекта строительства дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный край получит свыше 140 миллиардов рублей из федерального бюджета. Такое решение принял Президент РФ Владимир Путин по итогам обращения главы Приморья Андрея Тарасенко.

    По информации пресс-службы правительства Приморского края, в настоящий время предварительно согласовано направление региону из бюджета федерации более 140 миллиардов рублей на строительство участка от Царевки до порта Восточный. Протяженность дороги составит 103 километра. Чтобы получить эти средства, краю необходимо предоставить обоснование суммы заявленных инвестиций и войти в федеральную целевую программу.

    «Сейчас нам предстоит пройти технический ценовой аудит, чтобы подтвердить, что заявленных инвестиций на строительство будет достаточно. Соответствующая заявка уже размещена, контракт на проведение работ будет заключен в течение ближайших двух недель», – отметил замглавы региона Алексей Немков.

    По окончании реализации проекта протяженность дороги Владивосток–Находка–порт Восточный составит 146 километров. На трассе будет создано более 120 искусственных сооружений – мостов, путепроводов, тоннелей.

    Данные, полученные в ходе аудита, станут основанием для включения заявленных средств в соответствующую федеральную целевую программу.

    «В 2019 году мы планируем провести работы по проектированию дорожного участка, а в 2020 году уже перейти к строительству», – сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Дмитрий Дементьев.

    Общая сумма средств, запланированных на строительство третьего участка трассы, составляет 160 миллиардов рублей. Помимо федеральных средств в размере 140 миллиардов еще почти 20 предусмотрят в краевом бюджете.

    Трасса Владивосток–Находка–Порт Восточный является частью международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1». Расчетная интенсивность движения к 2033 году может составить 30 тысяч автомобилей в сутки. Выполненная по современной технологии, с цементобетонным покрытием, дорога увеличит скорость движения по ней автотранспорта до 110 километров в час, за счет чего заметно сократится время пребывания в пути, а также увеличатся допустимые нагрузки – 11,5 тонн на ось – немаловажный фактор для грузоперевозчиков. Более того, срок эксплуатации такой дороги до капитального ремонта составляет 25 лет.

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