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    • ПГК перевезла строительные грузы для «Силы Сибири»

    29.08.2018

    • Новосибирский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в июле 2018 года перевез 28,5 тыс. тонн строительных грузов по Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД), в 1,5 раза увеличив аналогичный показатель 2017 года. Грузооборот в этом сегменте также вырос на 50%, до 101 млн т-км.

    Рост показателей обусловлен увеличением отправок железобетонных изделий завода крупнопанельного домостроения Томской домостроительной компании для газопровода «Сила Сибири», пояснили в ПГК.

    В условиях локального дефицита полувагонов, ПГК предложила грузоотправителям альтернативный вариант – вывозить железобетонные изделия на универсальных платформах.

    «На данный вид перевозок наблюдается устойчивый спрос, в июле объем погрузки этих изделий вырос в 20 раз к аналогичному периоду прошлого года. Для нашего филиала тоже есть свои преимущества – это возможность сократить или вовсе исключить непроизводительный простой платформ в периоды снижения грузопредъявления, а также обеспечить равномерную загрузку инфраструктуры в течение всего года», – отметил директор Новосибирского филиала Евгений Долженко. 

    Строительные грузы следовали в крытом подвижном составе и на платформах со станций ЗСЖД. Максимальный рост погрузки зафиксирован со станций Томского региона в направлении Амурской области.

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