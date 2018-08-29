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    • Объем грузов HMM в порту Пусан растет

    29.08.2018

    • По итогам семи месяцев этого года объем грузов Hyundai Merchant Marine (HMM), переваливаемых в порту Пусан, достиг 1,15 млн TEU, что на 14.3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

    По информации HMM, объем экспортных и импортных грузов составил 608,8 тыс. TEU. Объем транзитных грузов вырос с 473,3 тыс. до 541,9 тыс. TEU. Это плюс 14,5% по отношению к показателю за январь-июль 2017 года. Рост перевалки в компании объясняют по большей части запуском в апреле сервиса Asia Europe Express (AEX) .

    По итогам 2018 года в HMM рассчитывают выйти на объем более чем 2 млн TEU. В прошлом году этот показатель составлял 1,77 млн TEU при плане 1,5 млн TEU.

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