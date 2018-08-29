Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Евросиб увеличил число ежемесячных отправок контейнерного поезда

    29.08.2018

    • «Евросиб» увеличивает количество отправок ускоренных контейнерных поездов по маршруту Новосибирск – Владивосток до четырех раз в месяц. Это стало возможным за счет формирования дополнительного состава фитинговых платформ при партнерском участии компании «СибТрансПроект».

    Загрузка осуществляется на терминале «Евросиб» в Новосибирске (станция Иня-Восточная), выгрузка – на станциях Гайдамак и Владивосток. Время прохождения маршрута не превышает 8 суток.

    В рамках перевозки Евросиб предоставляет дополнительные услуги, в том числе по взвешиванию грузов и выдаче весового сертификата (VGM), требуемого для погрузки контейнера на водный транспорт.

    Таким образом, запуском дополнительных поездов Евросиб расширяет возможности выбора для клиента, стимулируя развитие экспортно-импортных логистических направлений и транспортного сообщения с удаленными регионами России, такими как Камчатка, Сахалин, Магадан.

    100
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ИмпортКитайКонтейнеризацияЛесные грузыНовосибирскРЖД ЛогистикаЭкспорт 15.02.2018 Пиломатериалы в контейнерах в Китай через Монголию
    Филиал АО «РЖД Логистика» в Новосибирске провел первые отправки контейнерных поездов из Сибири в Китай и в обратном […]
    0
    ЕвросибЖелезная дорогаПлатформа 18.05.2018 Евросиб покупает платформы нового поколения
    «Евросиб» покупает 500 фитинговых платформ повышенной грузоподъемности. Подвижной состав будет изготовлен на производственной площадке НПК ОВК – Тихвинском […]
    0
    ВладивостокВладивостокский морской торговый портКруизное судоходство 07.08.2018 Гигантский круизный лайнер во Владивостоке
    Один из самых крупных круизных лайнеров зашел сегодня ночью во Владивосток. «MSC Splendida» длиной в 333 м стал […]
    0
    ВладивостокЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поездРостов-на-ДонуТрансКонтейнер 28.05.2018 Контейнерный поезд Ростов – Владивосток
    «ТрансКонтейнер» запускает контейнерный поезд Ростов – Владивосток. Первый поезд назначением на станцию Первая Речка Дальневосточной железной дороги отправился […]
    0
    ВладивостокПриморский край 12.01.2018 Капуста вместо угля
    В порту Владивосток
    0
    ДаляньКитайМДПНовосибирскРоссия 22.05.2018 Из Даляня в Новосибирск по книжке МДП
    Колонна тестового автопробега по маршруту Далянь – Новосибирск пересекла границу и въехала на территорию России, сообщает пресс-служба Минтранса. […]
    0
    ВладивостокДальний ВостокПриморский край 30.07.2018 Пока вы спите, мы работаем за вас
    Сегодня мы представляем вам интервью руководителя коммерческого отдела ООО «Профит Транс» Вадима Воложанина (г. Владивосток), завершая цикл материалов, […]
    0
    2018АпрельВладивостокИмпортКаботажКонтейнерооборотМайМартТранзитФевральЭкспортЯнварь 24.07.2018 Порт Владивосток. Контейнеры
    Итоги 5 месяцев 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Ж/д перевозкиКитайКонтейнерный поездКрасноярскРЖД Логистика 05.02.2018 РЖД Логистика добавила Красноярск
    К сервису на Чэнду
    0
    ДаляньКитайМДПНовосибирскРоссия 21.05.2018 Первая перевозка по МДП из Китая в Россию
    18 мая в Даляне прошла торжественная церемония пилотного запуска китайско-российского международного маршрута Далянь – Новосибирск по системе МДП […]
    0
    ЕвросибЖ/д перевозкиЗерноКонтейнерные перевозкиКонтейнеры 04.06.2018 Зерно в контейнерах
    Повезет «Евросиб»
    0
    AsstrAЖ/д перевозкиКитайКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поезд 19.07.2018 Китайские поезда и российский бизнес
    Ускоренные поезда дороже – решение не для всех. Их мы предлагаем тем клиентам, для которых важна работа капитала.
    0

    • Грузоперевозки Показать всё
    24.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 33
    24.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 33
    24.08.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    23.08.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 34, 2018
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 32
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 32
    Контейнерные перевозки Показать всё
    29.08.2018 Финансы «ТрансКонтейнера» по МСФО
    27.08.2018 Первая в мире отправка рефов по Северному морскому пути
    27.08.2018 Лидеры Финляндии
    27.08.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2018
    24.08.2018 Контейнероборот портов Испании
    22.08.2018 Zim увеличил выручку
    Вакансии Показать всё
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД