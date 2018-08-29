Евросиб увеличил число ежемесячных отправок контейнерного поезда

«Евросиб» увеличивает количество отправок ускоренных контейнерных поездов по маршруту Новосибирск – Владивосток до четырех раз в месяц. Это стало возможным за счет формирования дополнительного состава фитинговых платформ при партнерском участии компании «СибТрансПроект».

Загрузка осуществляется на терминале «Евросиб» в Новосибирске (станция Иня-Восточная), выгрузка – на станциях Гайдамак и Владивосток. Время прохождения маршрута не превышает 8 суток.

В рамках перевозки Евросиб предоставляет дополнительные услуги, в том числе по взвешиванию грузов и выдаче весового сертификата (VGM), требуемого для погрузки контейнера на водный транспорт.

Таким образом, запуском дополнительных поездов Евросиб расширяет возможности выбора для клиента, стимулируя развитие экспортно-импортных логистических направлений и транспортного сообщения с удаленными регионами России, такими как Камчатка, Сахалин, Магадан.