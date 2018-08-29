Второй тестовый контейнерный поезд через Транссиб

АО «РЖД Логистика» подготовило вторую тестовую мультимодальную перевозку через Транссибирскую магистраль грузов из Японии в Россию в контейнерах, оснащенных датчиками температуры и уровня влажности. Официальная церемония запуска серии пробных поставок состоялась сегодня, 29 августа, в порту города Иокогама.

К отправке подготовлен 20-футовый контейнер с рисом. Он должен покинуть японский порт 31 августа и отправиться в порт Владивосток. Оттуда по железной дороге он будет доставлен до ст. Силикатная (Московская область), сообщили SeaNews в компании.

Всего до конца года «РЖД Логистика» организует семь тестовых отправок с различными грузами. Все они будут осуществляться из портов Японии фрахтом в российские порты на Дальнем Востоке и далее по железной дороге в составе ускоренных контейнерных поездов – до различных станций в центральной части России. Первая тестовая отправка произошла 17 августа: 40-футовый контейнер с товарами народного потребления вышел из порта Кобе и через порт Находка проследовал на терминал Ворсино на границе Калужской и Московской областей, прибытие на терминал ожидается 31 августа.

«По результатам тестовых перевозок японские компании смогут подобрать оптимальный маршрут доставки грузов в РФ и убедиться в безопасности и качестве перевозок по Транссибу. Этот маршрут позволяет сократить транзитное время в 2-2,5 раза по сравнению с традиционным морским путем. Надеюсь, что по итогам проекта количество грузов, следующих из Японии в Россию и Европу, кратно возрастет, мы со своей стороны приложим усилия, чтобы обеспечить технологии «бесшовной» доставки точно в срок», - отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик в ходе официальной церемонии запуска проекта в Иокогаме.

В церемонии также приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Сергей Горьков, заместитель министра транспорта Японии Тошихиро Мацумото, советник-посланник Посольства России в Японии Дмитрий Биричевский, представители торгового представительства России в Японии и другие участники проекта.

Проект реализуется в соответствии с договоренностями ОАО «Российские железные дороги» и министерства транспорта Японии об увеличении объема поставок японских товаров в мультимодальном сообщении через дальневосточные порты России и Транссиб.