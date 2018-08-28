Экспорт нефти и газа

Российский экспорт нефти за январь-июнь 2018 года составил более 126,3 млн тонн. Это на 0,4% меньше, чем было экспортировано за аналогичный период 2017 года. При этом в стоимостном выражении экспорт нефти вырос существенно, на 32,1% – до 60,3 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за 6 месяцев этого года также снизился на 3% до 77,7 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки увеличился – на 24,3% (до 38,3 млрд долларов).

Дизельного топлива было экспортировано около 28,2 млн тонн, что на 3,4% больше уровня января-июня прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива увеличился на 31,1%, до 16,2 млрд долларов.

Снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 0,4% (до 2,5 млн тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, выросла – на 22,9% и составила порядка 1,4 млрд долларов.

Экспорт природного газа 6 месяцев 2018 года составил 114,2 млрд кубометров, что выше показателя прошлого года на 10,2%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 32,5% – до 23,7 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам января-июня 2018 года было экспортировано 19,1 млн тонн (+73,6%) на сумму 2,6 млрд долларов (+93,8%).