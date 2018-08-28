ФТС ликвидирует таможенный пост

Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) в соответствии с приказом ФТС России с 5 сентября 2018 года ликвидирует Онежский таможенный пост Архангельской таможни, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В настоящее время регион деятельности Онежского таможенного поста распространяется на Онежский район Архангельской области, город областного значения Онегу.

По информации СЗТУ, после ликвидации в соответствии с приказом ФТС России регион деятельности Онежского поста перейдёт под юрисдикцию Северодвинского таможенного поста Архангельской таможни.

Онежский пост – старейший таможенный пост Архангельской таможни. Он был основан указом императрицы Екатерины II «О выпуске от Онежской пристани Российских продуктов и товаров и ввозе туда всех незаповедных товаров» 11 марта 1781 года.

Отметим, что в морском порту Онега перевалку груза осуществляет АО "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" и ГП «Онежский морской торговый порт».

Порт включает:

∙ 4 лесоэкспортных причала АО «Онежский ЛДК», принимающие суда с осадкой до 5 м, длиной до 125 м и шириной не более 18 м;

∙ 1 причал торгового порта, используемый для обработки каботажных судов с осадкой до 2,7 м;

∙ 2 наплавных причала, расположенных на городском погрузочном рейде, принимающие суда с осадкой 4,5 м, максимальной длиной до 115 м и шириной до 15 м.

По данным SeaNews, за 7 месяцев АО «Онежский ЛДК» обработал 37,3 тыс. тонн лесных грузов (-6%).