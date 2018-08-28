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    • «РЖД Логистика» тестирует мультимодальный маршрут

    28.08.2018

    • АО «РЖД Логистика» тестирует мультимодальные перевозки через Транссибирскую магистраль грузов из Японии в Россию в контейнерах, оснащенных датчиками температуры, уровня влажности и вибрации. Проект реализуется в соответствии с договоренностями ОАО «Российские железные дороги» и министерства транспорта Японии об увеличении объема поставок японских товаров в мультимодальном сообщении через дальневосточные порты России и Транссиб.

    17 августа «РЖД Логистика» отправила из порта Кобе (Япония) прямым фрахтом до порта Восточный (Приморский край) 40-футовый контейнер. Далее он был погружен на платформу и отправлен в составе ускоренного контейнерного поезда по расписанию в рамках проекта «Транссиб за 7 суток».

    В режиме внутреннего таможенного транзита контейнер проследует по железной дороге до станции Ворсино (Калужская область), откуда после процедуры таможенного оформления будет доставлен автотранспортом на склад получателя в городе Химки. Ориентировочная дата прибытия в Ворсино 31 августа. Таким образом, общее время в пути до терминала составит всего 14 суток.

    Доставка по железной дороге осуществляется совместно с ПАО «Трансконтейнер».

    Как рассказали SeaNews в компании, следующая отправка в рамках проекта тестовых перевозок из Японии в Россию по Транссибу запланирована на 31 августа. «РЖД Логистика» отправит из порта Йокогама 20-футовый контейнер по маршруту порт Йокогама - порт Владивосток - станция Силикатная (Московская область). По случаю отправки тестового контейнера при поддержке министерства транспорта Японии в порту Йокогама 29 августа состоится торжественная церемония.

    «Реализация данного проекта – большой «логистический» шаг навстречу грузоотправителям из Японии. Специально для них в целях информационной поддержки и обеспечения качественной организации взаимодействия в конце 2017-го года «РЖД Логистика» организовала сервис «одного окна» Холдинга «РЖД». Теперь мы перешли к тестовым перевозкам, по результатам которых сможем совместно с японскими коллегами выбрать оптимальный рабочий маршрут через Транссиб. В рамках ряда пилотных отправок до конца этого года мы не только проверим и переподтвердим скорость доставки. Использование датчиков вибрации, влажности, температуры – важное нововведение, учитывая высокую добавленную стоимость товаров японских компаний», – прокомментировал генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

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