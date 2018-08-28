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    • Первый контейнерный поезд трансконтинентального маршрута

    28.08.2018

    • В воскресенье, 26 августа, Санкт-Петербургская таможня завершила оформление первого рейса регулярного контейнерного поезда трансконтинентального маршрута Владивосток - Санкт-Петербург.

    Поезд в составе 64 крупнотоннажных контейнеров прибыл из порта Владивосток на станцию Шушары (ОЖД).

    Скорый контейнерный поезд под таможенным контролем доставил груз комплектующих деталей для автосборочного завода ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", расположенного под Санкт-Петербургом.

    Общий срок совершения таможенных операций, включая закрытие таможенной процедуры таможенного транзита и выпуск товаров, занял менее 8 часов, сообщает пресс-служба СЗТУ.

    Сокращение сроков оформления такого большого объема транспортных средств единовременно было достигнуто благодаря применению технологии выпуска товаров до подачи декларации на товары в рамках упрощений, предусмотренных для уполномоченных экономических операторов.

    Напомним, торжественная отправка первого регулярного поезда из Владивостока в рамках регулярный контейнерный сервис из Пусана в Санкт-Петербург через «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) состоялась 14 августа.

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