Новый CCO в CEVA Logistics

Лоран Бинетти назначен новым CCO CEVA Logistics. Он приступит к обязанностям с 1 сентября.

Л.Бинетти начал свою карьеру в сегменте розничной торговли. Более 20 лет проработал в Dell, где занимал руководящие должности в коммерческом управлении, в Швейцарии и Великобритании. За время работы в Dell Л.Бинетти сумел расширить географическое присутствие компании, разработал несколько продуктов и сервисов. Позже он курировал стартап-инициативы, помогая молодым предпринимателям структурировать стратегию выхода на рынок.

Как отмечается в официальном сообщении компании, Бинетти будет входить в исполнительной совет CEVA Logistics.