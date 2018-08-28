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    • Новый CCO в CEVA Logistics

    28.08.2018

    • Лоран Бинетти назначен новым CCO CEVA Logistics. Он приступит к обязанностям с 1 сентября.

    Л.Бинетти начал свою карьеру в сегменте розничной торговли. Более 20 лет проработал в Dell, где занимал руководящие должности в коммерческом управлении, в Швейцарии и Великобритании. За время работы в Dell Л.Бинетти сумел расширить географическое присутствие компании, разработал несколько продуктов и сервисов. Позже он курировал стартап-инициативы, помогая молодым предпринимателям структурировать стратегию выхода на рынок.

    Как отмечается в официальном сообщении компании, Бинетти будет входить в исполнительной совет CEVA Logistics.

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