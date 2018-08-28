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    • Из Бремерхафена в Гамбург

    28.08.2018

    • THE Alliance, куда входят Hapag-Lloyd, K Line, MOL, NYK и Yang Ming, намерена перенести германские судозаходы на четырех трансатлантических сервисах из Бремерхафена в Гамбург «с целью улучшения внутренней сети», сообщает The Loadstar.

    «Это решение позволить отобрать у Бремерхафена 0,5 млн TEU, что станет «серьезным ударом для терминала Eurogate. Именно на Eurogate обрабатываются грузы четырех трансатлантических сервисов THE Alliance», - ссылается на Alphaliner The Loadstar.

    «По нашим оценкам, на эти четыре сервиса приходится порядка 9% пропускной способности всего порта и, возможно, около половины объемов Eurogate Bremerhaven», - сказал представитель Alphaliner.

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