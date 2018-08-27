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    • Unifeeder будет возить бумагу

    27.08.2018

    • Unifeeder заключил соглашение с норвежским производителем бумаги Ranheim Paper & Board.

    В рамках документа Unifeeder намерен транспортировать бумагу из норвежского Тронхейма в Вену через порты Драммен и Роттердам, говорится в официальном сообщении Unifeeder.

    «До настоящего времени мы использовали исключительно автомобильные перевозки, для этого требовалось порядка 14 тыс. грузовиков, - рассказали в Ranheim Paper & Board. – У нас было огромное желание стать более экологичными, поэтому мы и заключили соглашение о фидерных перевозках между Тронхеймом и Веной».

    Unifeeder будет перевозить порядка 600 контейнеров в год.

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