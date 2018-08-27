Экспортная активность в период ослабления российской валюты

Алексей Мисаилов, директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic о тенденциях экспорта

По данным статистики Федеральной таможенной службы, рост оборота внешней торговли России по сравнению с первым полугодием прошлого года составил более 20%. Положительная динамика также нашла отражение в увеличении количества таможенных деклараций, статистических форм и повышенном спросе на грузовые перевозки по некоторым направлениям.

Отрадно, что рост произошел не только за счёт импортных товаров. На него также повлиял экспорт топливно-энергетических товаров, доля которых в общей структуре составляет порядка 70%. Увеличились поставки за рубеж продукции металлургической промышленности: при увеличении объема в 15%, стоимостной рост составил более 35%. Положительную экспортную динамику показали продовольственные товары и сырье для их производства: при увеличении физических объемов почти на 40%, в денежном выражении динамика также не может не радовать – рост на 26,5%. Объемы экспорта пшеницы возросли на 59,6%, мяса крупного рогатого скота – на 49,3%. Экспорт другой продукции – станков, оборудования, автомобилей, химических товаров, лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий, – остался на прежнем уровне.

Данные таможенной статистики нашли отражение в логистике российских и международных перевозок. Наблюдается повышенный спрос на порожние контейнеры и железнодорожные платформы при отправках на Дальний Восток и в Сибирь. Нехватка рефрижераторного автомобильного парка на маршрутах в Среднюю Азию вместе с увеличенным спросом на перевозку мясной продукции в эти страны привели к росту тарифов. Во втором полугодии перевозчики планируют продолжать поднимать тарифы (помимо ежегодных сезонных надбавок).

Увеличение экспортной активности наблюдается в периоды ослабления российской валюты, что делает отечественную продукцию более привлекательной для покупателей. Но вместе с тем идет рост затрат транспортной составляющей, которая обычно тарифицируется в иностранной валюте. Производителям и трейдерам приходится решать непростые задачи, связанные с волатильностью валюты и изменяющимся спросом на разные логистические направления.

Наше государство всячески способствует развитию экспортного направления торговли, снимая большое количество барьеров, с которыми сталкивается импортер – как тарифных, так и нетарифных. К примеру, при проведении экспортных формальностей, большая часть таможенных деклараций регистрируется автоматически. Положительный результат можно увидеть также на примере автоматического выпуска экспортных товаров. Досмотры при экспорте – большая редкость: система управления рисками ФТС часто не замечает такие декларации, проводя при этом множество досмотров при импорте.

Однако еще есть возможности для улучшений со стороны государственных органов. Например, стоит упростить документооборот при экспорте услуг, а также отменить штрафы за недополученную экспортную выручку - ведь такие меры сильно ограничивают выход российских компаний на внешний рынок.