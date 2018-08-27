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    • Самая большая FPSO достроена

    27.08.2018

    • Самая большая плавучая нефтедобывающая платформа (FPSO ) - «Egina», построенная на верфи Samsung Heavy Industries в Нигерии (SHIN), отправилась на место эксплуатации из нигерийского Лагоса. Основная часть наземного строительства платформы завершена. В ближайшее время пройдет процедура ввода платформы в эксплуатацию.

    Все работы по монтажу и установке главного корпуса и верхнего модуля окончены. Как отмечают в SHI, до настоящего времени такого объема работа в Нигерии не было. Строительство осуществлялось в соответствии с нигерийскими законами: работы велись совместно с местными компаниями.

    «Egina» будет работать на одноименном месторождении в 200 км от побережья Нигерии. Ее длина составляет 330 м, ширина 61 м, высота – 34 м, производственная мощность – 200 тыс. баррелей в сутки.  

    Стоимость «Egina» оценивается в 3,4 млрд долларов. Для ее постройки SHI в Нигерии создала совместное предприятие по строительству верфи. Ее площадь составляет 120 тыс. кв.м, причальная стенка – 500 м.

    SHI получила заказ на строительство FPSO «Egina» в 2013 году.

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