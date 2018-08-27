Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Росавтодор создаст цифровую модель федеральных трасс

    27.08.2018

    • В течение трех лет будет проведена масштабная работа по диагностике трасс, находящихся в ведении Росавтодора, сообщает пресс-служба ведомства.

    Помимо определения остаточного модуля упругости (период, который прослужит дорога, исходя из существующей интенсивности и нагрузок на нее) будет проведена оцифровка обстановки в границах полосы отвода трассы (искусственные сооружения, примыкания, объекты дорожного сервиса, пересекаемые коммуникации, элементы организации дорожного движения и прочее).

    В рамках диагностики и оценки состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения в 2018-2020 годах будут выполнены работы по координированию пространственных данных. В том числе, закрепление начала и окончания дорог и границ областей (с фиксацией географических и линейных координат и фотофиксацией), определение параметров геометрии дороги, элементов ее обустройства и дорожных сооружений.

    Кроме того, дорожники зафиксируют местоположение ограждений, километровых и дорожных знаков, транспортных развязок, площадок отдыха, комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения, рамных конструкций системы стационарного контроля системы взимания платы «Платон», рекламных конструкций и наружных коммуникаций, примыканий и пересечений дорог в одном уровне, наземных и надземных пешеходных переходов, железнодорожных переездов и многое другое.

    Результаты полевых измерений будут занесены в формы модернизированного отраслевого автоматизированного банка дорожных данных «Дорога» с созданием геоинформационной базы данных по всем объектам (ГИС).

    Итогом проведенной работы станет «цифровая модель дороги», участки которой будут окрашены зеленым (ремонт не требуется), желтым (необходимо начинать подготовку к проведению ремонтных работ) и красным цветами (приступить к ремонту следует незамедлительно).

    36
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    SamsungТехнологии 13.04.2018 Samsung Heavy Industries защитит от киберугроз
    Samsung Heavy Industries (SHI) сертифицирована как первый в мире поставщик технологии защиты «умных» судов от кибератак. Технология Smart […]
    0
    MOLТехнологии 09.04.2018 Новая спецодежда MOL
    Экипажи судов Mitsui O.S.K. Lines (MOL), задействованные на сервисах между Японией и Ближним Востоком, будут обеспечены специальной униформой. […]
    0
    Rolls-RoyceТехнологииФинляндия 26.01.2018 Центр проектирования автономного судоходства
    Открыл Rolls-Royce в Финляндии
    0
    WartsilaСделкаТехнологии 19.03.2018 Wärtsilä покупает Transas
    Группа Wärtsilä объявила о приобретении Transas. Стоимость сделки оценивается в 210 млн евро. Сделку планируется закрыть во втором […]
    0
    Deutsche BahnЖ/д перевозкиИнновацииПодвижной составТехнологии 20.06.2018 Вагоны поедут шепотом
    DB Cargo планирует к 2020 году оснастить все из примерно 70 тыс. вагонов, работающих в Германии, современными датчиками […]
    0
    HMMКонтейнеровозыНовостройТехнологииЭкология 10.07.2018 Первые мегаконтейнеровозы со скрубберами
    Принадлежат HMM
    0
    IBMITMaerskИнновацииТехнологии 13.08.2018 Более 90 участников блокчейн-платформы
    Которую создают A.P. Moller - Maersk и IBM
    0
    Восточный портИнфраструктураТехнологииЭкология 24.08.2018 «Восточный порт» готовит к пуску вагоноопрокидыватели
    На Третьей очереди специализированного угольного комплекса
    0
    CMA CGMКонтейнерыПищевой наливТехнологии 07.02.2018 Сок из пакета
    CMA CGM представил на выставке Fruit Logistica в Берлине Reeflex – новое решение для транспортировке в контейнере жидких […]
    0
    СделкаТехнологии 03.04.2018 Быть или не быть биткоинам
    При оплате за услуги перевозки
    0
    назначениеРосавтодор 23.08.2018 Назначение в Росавтодоре
    Приказом Федерального дорожного агентства от 20 августа 2018 № 616/к Торощин Алексей Витальевич назначен на должность советника руководителя […]
    0
    МодернизацияОборудованиеРостерминалугольТехнологииУголь 09.06.2018 «Ростерминалуголь» заменит вагоноопрокидыватель
    Стоимость проекта – более 500 млн рублей
    0

    • Грузоперевозки Показать всё
    24.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 33
    24.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 33
    24.08.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    23.08.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 34, 2018
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 32
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 32
    Контейнерные перевозки Показать всё
    27.08.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2018
    24.08.2018 Контейнероборот портов Испании
    22.08.2018 Zim увеличил выручку
    22.08.2018 Контейнерооборот Гданьска
    22.08.2018 Контейнерооборот Украины
    21.08.2018 Контейнероборот Тайваня
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД