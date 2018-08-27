Росавтодор создаст цифровую модель федеральных трасс

В течение трех лет будет проведена масштабная работа по диагностике трасс, находящихся в ведении Росавтодора, сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо определения остаточного модуля упругости (период, который прослужит дорога, исходя из существующей интенсивности и нагрузок на нее) будет проведена оцифровка обстановки в границах полосы отвода трассы (искусственные сооружения, примыкания, объекты дорожного сервиса, пересекаемые коммуникации, элементы организации дорожного движения и прочее).

В рамках диагностики и оценки состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения в 2018-2020 годах будут выполнены работы по координированию пространственных данных. В том числе, закрепление начала и окончания дорог и границ областей (с фиксацией географических и линейных координат и фотофиксацией), определение параметров геометрии дороги, элементов ее обустройства и дорожных сооружений.

Кроме того, дорожники зафиксируют местоположение ограждений, километровых и дорожных знаков, транспортных развязок, площадок отдыха, комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения, рамных конструкций системы стационарного контроля системы взимания платы «Платон», рекламных конструкций и наружных коммуникаций, примыканий и пересечений дорог в одном уровне, наземных и надземных пешеходных переходов, железнодорожных переездов и многое другое.

Результаты полевых измерений будут занесены в формы модернизированного отраслевого автоматизированного банка дорожных данных «Дорога» с созданием геоинформационной базы данных по всем объектам (ГИС).

Итогом проведенной работы станет «цифровая модель дороги», участки которой будут окрашены зеленым (ремонт не требуется), желтым (необходимо начинать подготовку к проведению ремонтных работ) и красным цветами (приступить к ремонту следует незамедлительно).