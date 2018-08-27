Первая в мире отправка рефов по Северному морскому пути

С контейнерного терминала ООО «Восточная Стивидорная Компания» осуществлена первая в мире отправка рефрижераторных контейнеров по Северному морскому пути. Проект реализован компанией Maersk совместно с ООО «Камчатка Лайнc», группой «Норебо» и ООО «Терминал «Сероглазка», сообщает пресс-служба «Восточной стивидорной компании».

Судовая партия для нового маршрута была сформирована на «ВСК» из рефрижераторных контейнеров каботажного направления, груженых рыбной продукцией и прибывших с Камчатки на судах морского оператора ООО «Камчатка лайнс». На ВСК рефконтейнеры в количестве 185 штук были погружены на судно «Venta Maersk» линейного оператора Maersk и отправлены по Северному морскому пути в направлении порта Санкт-Петербург 26 августа.

Время следования контейнеров по Северному морскому пути до порта назначения составит 35 дней. Прибытие судна ожидается в конце сентября на контейнерный терминал АО «Петролеспорт»

В «ВСК» отмечают, что традиционно рыбная продукция с Камчатки отправляется в Европейскую часть России от портов Приморского края либо по железной дороге, либо по океанскому маршруту вокруг всего Евразийского континента до европейских портов с перегрузкой на фидерные суда в направлении российских портов Балтийского бассейна. Совместный проект Maersk, ООО «Камчатка Лайнс», группы «Норебо», ООО «Терминала «Сероглазка» и ООО "ВСК" позволит оценить возможности прямой доставки груза по новому маршруту. Расстояние от Восточного порта до Санкт-Петербурга по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км, а по океанскому маршруту через Суэцкий канал - свыше 23 тыс. км. Транспортировка по Северному морскому пути может значительно сократить время доставки грузов до потребителей и упростит логистику.