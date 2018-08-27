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    • Обзор мирового рынка бункеровки. 35 неделя 2018

    27.08.2018

    • На 35 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились.

    Так, в порту Роттердам, по данным на 27 августа, IFO 380 подорожало на 4,1% до

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