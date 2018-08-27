Лидеры Финляндии

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    27.08.2018

    • По итогам 7 месяцев 2018 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вс

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