Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2018

На 34 неделе года спотовые ставки на Австралию и Новую Зеландию и на южноамериканском трейде продолжили снижаться, ставки на Северную Европу и на Персидский залив пошли вверх.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр поднялись на 3,3%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,7%.

Ставки на порты западного побережья США выросли на 1,9%, рост ставок на порты восточного побережья США составил 0,4%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 34 неделе года повысились на 9,8%., В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились на 6,3%.

Ставки на Южную Америку на прошлой неделе также снизились на 9,9%.

На внутриазиатском трейде особых изменений не произошло. Только спотовые ставки из Шанхая на Сингапур снизились по сравнению с позапрошлой неделей на 1,4%. Ставки на Южную Корею также упали на 0,6%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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