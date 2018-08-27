Зарегистрирован приказ Минтранса

Минюст России зарегистрировал приказ Минтранса РФ от 04.06.2018 № 224 «Об утверждении Устава службы на морских судах», сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.
Устав морской службы регулирует права и обязанности членов экипажей судов с учетом системы управления безопасностью судовладельца и распространяется на суда, к которым применяются положения Международной конвенции по охране человеческой жизни на море и Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.
Документ не распространяется на суда рыбопромыслового флота, маломерные, не осуществляющие коммерческую деятельность, спортивные парусные и прогулочные суда.
Положения Устава касаются, в том числе:
- общих обязанностей экипажа судна;
- организации службы на судне;
- судового заведования;
- судовой вахтенной службы (обязанности вахтенного и пр.);
- судовых служб (служба эксплуатации, служба связи, медико-санитарная служба и пр.);
- судовой организации обеспечения живучести судна (учеба и тренировки судового экипажа, проверка и техническое обслуживание аварийных и спасательных средств и пр.);
- повседневной службы (обеспечение санитарного состояния судна, распорядок дня, порядок приема пищи и пр.);
- порядка использования на судах Государственного флага РФ, флагов и вымпелов.
Кроме того, в соответствии с требованиями Устава, судовладельцем должен быть разработан перечень процедур, устанавливающих порядок (судовой план) действий судового экипажа в критических ситуациях, которые судовладелец считает наиболее опасными. Процедуры могут быть использованы в качестве чек-листов.
К таким процедурам могут быть отнесены:
- процедура действий при столкновении;
- процедура действий при посадке на мель;
- процедура действий при потере управляемости;
- процедура действий при пожаре/взрыве;
- процедура действий "человек за бортом";
- процедура действий при оставлении судна;
- процедура действий при поиске и спасании;
- процедура действий при травме и болезни;
- процедура действий при затоплении;
- процедура действий при повреждении корпуса;
- процедура действий при смещении груза;
- процедура действий при потере и порче груза;
- процедура действий при взаимодействии с вертолетом;
- процедура действий при противоправных действиях (терроризм и пиратство);
- процедура подготовки судна к аварийной буксировке;
- процедура действий при перевозке опасных грузов.
Буклет с изложением таких процедур должен находиться на ходовом мостике судна.