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    • Зарегистрирован приказ Минтранса

    27.08.2018

    • Минюст России зарегистрировал приказ Минтранса РФ от 04.06.2018 № 224 «Об утверждении Устава службы на морских судах», сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

    Устав морской службы регулирует права и обязанности членов экипажей судов с учетом системы управления безопасностью судовладельца и распространяется на суда, к которым применяются положения Международной конвенции по охране человеческой жизни на море и Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.

    Документ не распространяется на суда рыбопромыслового флота, маломерные, не осуществляющие коммерческую деятельность, спортивные парусные и прогулочные суда.

    Положения Устава касаются, в том числе:

    •  общих обязанностей экипажа судна;
    • организации службы на судне;
    • судового заведования;
    • судовой вахтенной службы (обязанности вахтенного и пр.);
    • судовых служб (служба эксплуатации, служба связи, медико-санитарная служба и пр.);
    • судовой организации обеспечения живучести судна (учеба и тренировки судового экипажа, проверка и техническое обслуживание аварийных и спасательных средств и пр.);
    • повседневной службы (обеспечение санитарного состояния судна, распорядок дня, порядок приема пищи и пр.);
    • порядка использования на судах Государственного флага РФ, флагов и вымпелов.

    Кроме того, в соответствии с требованиями Устава, судовладельцем должен быть разработан перечень процедур, устанавливающих порядок (судовой план) действий судового экипажа в критических ситуациях, которые судовладелец считает наиболее опасными. Процедуры могут быть использованы в качестве чек-листов.

    К таким процедурам могут быть отнесены:

    • процедура действий при столкновении;
    • процедура действий при посадке на мель;
    • процедура действий при потере управляемости;
    • процедура действий при пожаре/взрыве;
    • процедура действий "человек за бортом";
    • процедура действий при оставлении судна;
    • процедура действий при поиске и спасании;
    • процедура действий при травме и болезни;
    • процедура действий при затоплении;
    • процедура действий при повреждении корпуса;
    • процедура действий при смещении груза;
    • процедура действий при потере и порче груза;
    • процедура действий при взаимодействии с вертолетом;
    • процедура действий при противоправных действиях (терроризм и пиратство);
    • процедура подготовки судна к аварийной буксировке;
    • процедура действий при перевозке опасных грузов.

    Буклет с изложением таких процедур должен находиться на ходовом мостике судна.

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