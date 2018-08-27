Зарегистрирован приказ Минтранса

Минюст России зарегистрировал приказ Минтранса РФ от 04.06.2018 № 224 «Об утверждении Устава службы на морских судах», сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

Устав морской службы регулирует права и обязанности членов экипажей судов с учетом системы управления безопасностью судовладельца и распространяется на суда, к которым применяются положения Международной конвенции по охране человеческой жизни на море и Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.

Документ не распространяется на суда рыбопромыслового флота, маломерные, не осуществляющие коммерческую деятельность, спортивные парусные и прогулочные суда.

Положения Устава касаются, в том числе:

общих обязанностей экипажа судна;

организации службы на судне;

судового заведования;

судовой вахтенной службы (обязанности вахтенного и пр.);

судовых служб (служба эксплуатации, служба связи, медико-санитарная служба и пр.);

судовой организации обеспечения живучести судна (учеба и тренировки судового экипажа, проверка и техническое обслуживание аварийных и спасательных средств и пр.);

повседневной службы (обеспечение санитарного состояния судна, распорядок дня, порядок приема пищи и пр.);

порядка использования на судах Государственного флага РФ, флагов и вымпелов.

Кроме того, в соответствии с требованиями Устава, судовладельцем должен быть разработан перечень процедур, устанавливающих порядок (судовой план) действий судового экипажа в критических ситуациях, которые судовладелец считает наиболее опасными. Процедуры могут быть использованы в качестве чек-листов.

К таким процедурам могут быть отнесены:

процедура действий при столкновении;

процедура действий при посадке на мель;

процедура действий при потере управляемости;

процедура действий при пожаре/взрыве;

процедура действий "человек за бортом";

процедура действий при оставлении судна;

процедура действий при поиске и спасании;

процедура действий при травме и болезни;

процедура действий при затоплении;

процедура действий при повреждении корпуса;

процедура действий при смещении груза;

процедура действий при потере и порче груза;

процедура действий при взаимодействии с вертолетом;

процедура действий при противоправных действиях (терроризм и пиратство);

процедура подготовки судна к аварийной буксировке;

процедура действий при перевозке опасных грузов.

Буклет с изложением таких процедур должен находиться на ходовом мостике судна.