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    • «Восточный Порт» продолжает строительство жд инфраструктуры на Третьей очереди

    27.08.2018

    • АО «Восточный Порт» ведет строительство трех соединительных железнодорожных путей общего пользования в рамках реализации Третьей очереди специализированного угольного комплекса.

    Объекты инфраструктуры протяженностью 267 метров соединят внутриплощадочные железнодорожные пути Третьей очереди «Восточного Порта» с путями общего пользования станции Находка-Восточная ДВЖД. На каждом объекте будет установлен стрелочный перевод. Строительство ведётся под контролем ОАО «Российские железные дороги».

    Как рассказали SeaNews в компании, по первому соединительному пути составы с углем будут прибывать в парк приема груженых полувагонов «Новый». Отсюда составы проследуют через второй соединительный путь на территорию специализированного угольного комплекса для разгрузки. Третий путь соединит внутриплощадочную железнодорожную инфраструктуру АО «Восточный Порт» с парком отправления порожних полувагонов припортовой станции Находка-Восточная ДВЖД.

    Крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке — Третья очередь специализированного угольного комплекса — реализуется на принципах государственно-частного партнерства: техническая документация согласована с ОАО «РЖД», финансирование строительства ведут ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» без привлечения средств государственного бюджета. Общий объем инвестиций в проект составляет около 32 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей — вложения в объекты железнодорожной инфраструктуры. Строительство Третьей очереди и железнодорожной инфраструктуры общего и необщего пользования синхронизировано с реализацией федеральной целевой программой по развитию БАМа и Транссибирской магистрали.

    В апреле этого года открыто движение парка отправления порожних вагонов припортовой станции Находка-Восточная ДВЖД. На торжественной церемонии первый заместитель генерального директора ООО «Управляющая портовая компания» Ирина Ольховская отметила, что создание новых железнодорожных объектов позволит увеличить мощности станции Находка Восточная на 5 млн тонн и обеспечит ресурсами растущий грузооборот АО «Восточный Порт» и других портов бухты Врангеля.

    В настоящее время АО «Восточный Порт» ведет строительство одного из важнейших объектов Третьей очереди — железнодорожного парка «Новый». На его территории будет построено 12 железнодорожных путей необщего пользования, каждый из которых сможет принимать составы длиной до 71 вагона.

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