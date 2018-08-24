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    • Kuehne + Nagel создал СП в Китае

    24.08.2018

    • Kuehne + Nagel и китайская логистическая компания Sincero, специализирующаяся на контрактной логистике для автомобильного сектора, создали совместное предприятие. Контрольный пакет акций в новой компании принадлежит Kuehne + Nagel.

    «Контрактная логистика для автомобильной промышленности – стратегическое направление для Kuehne + Nagel, особенно в Китае, с его крупным автомобильным рынком, - отметил член правления Kuehne + Nagel Жанфранко Сгро. – Совместное предприятие займет определенную нишу в логистике готовых автомобилей в Китае».

    Стороны договорились не разглашать стоимость сделки, сообщается в пресс-релизе Kuehne + Nagel. Условия сделки подлежат согласованию с компетентными органами.

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