DB Schenker запускает платформу для онлайн-букинга

DB Schenker запускает цифровую платформу connect 4 land для онлайн-букинга. Пока ей могут воспользоваться клиенты из Испании, где она была успешно протестирована, и в Германии и только для наземного вида транспорта. К началу следующего года к ней смогут присоединиться клиенты и других европейских стран.

В DB Schenker отмечают, что в ближайшее время начнут работать платформы connect 4 ocean и connect 4 air для работы с морскими и авиаперевозчиками соответственно.

С помощью Интернет-платформы connect 4 можно получать информацию о ставках, транзитном времени и управлять услугами в режиме онлайн с мобильного телефона.