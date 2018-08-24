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    • DB Schenker запускает платформу для онлайн-букинга

    24.08.2018

    • DB Schenker запускает цифровую платформу connect 4 land для онлайн-букинга. Пока ей могут воспользоваться клиенты из Испании, где она была успешно протестирована, и в Германии и только для наземного вида транспорта. К началу следующего года к ней смогут присоединиться клиенты и других европейских стран.

    В DB Schenker отмечают, что в ближайшее время начнут работать платформы connect 4 ocean и connect 4 air для работы с морскими и авиаперевозчиками соответственно.

    С помощью Интернет-платформы connect 4 можно получать информацию о ставках, транзитном времени и управлять услугами в режиме онлайн с мобильного телефона.

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