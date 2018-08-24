Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Россия возобновляет экспорт подсолнечного масла в Марокко

    24.08.2018

    • ГК «ЭФКО» отправила в Марокко танкер с 6,3 тыс. тонн подсолнечного масла наливом. Эта партия стала первой поставкой российского масла в королевство, начиная с сезона 2014-2015 года.

    Как рассказали SeaNews в компании, танкер «Kaipdag» отправился из порта Тамань в порт Касабланка. В компании рассматривают дальнейшую перспективу регулярных поставок подсолнечного масла в рамках долгосрочных контрактов.

    «Мы рассматриваем Марокко как перспективный рынок для экспорта российского подсолнечного масла, - говорит директор дивизиона по развитию экспортного потенциала ГК «ЭФКО» Алексей Гаврилов. - Ежегодно королевство импортирует 75-80 тыс. тонн подсолнечного масла, и последние годы эти потребности закрывали Украина и Болгария. Наша компания активно работает над продвижением российского подсолнечного масла на международный рынок, и уже сегодня на «ЭФКО» приходится порядка 40% всего экспорта российского подсолнечного масла в Северную Африку. Мы намерены и дальше продолжить работу над реализацией экспортного потенциала нашей страны».

    По информации «ЭФКО», Марокко является одним из ведущих партнеров России в Африке и арабском мире. В 2017 году товарооборот между странами вырос на 13,2%, до 1 461 млн. долларов. Традиционными товарами марокканского экспорта в Россию стали томаты, мандарины, текстиль, одежда и обувь, в то время как 80% российского экспорта в стоимостном выражении пришлось на нефтепродукты и каменный уголь. В рамках визита в конце прошлого года в Рабат глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал диверсифицировать торговую сферу и посмотреть на новые области сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере АПК.

    118
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018АпрельИмпортИюньМайМартТНПФевральЭкспортЯнварь 21.08.2018 Экспорт и импорт ТНП
    Итоги января-июня 2018 года
    0
    2018АпрельЛесные грузыМайМартФевральЭкспортЯнварь 11.07.2018 Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, по итогам 5 месяцев этого года вывоз обработанных лесоматериалов впервые за последние два года […]
    0
    2018АпрельМартУгольФевральЭкспортЯнварь 09.06.2018 Экспорт угля и кокса
    По итогам 4 месяцев 2018 года объем российского экспорта каменного угля составил 59,9 млн тонн – это на […]
    0
    2018АпрельИюньМайМартФевральЧерные металлыЭкспортЯнварь 15.08.2018 Экспорт черных металлов
    Итоги января-июня 2018 года
    0
    ВосточныйДВТУМеталлоломНаходкаПравилаТаможняЭкспорт 10.07.2018 Лому закрыли путь через Находку и Восточный
    С 22 июля прекращается вывоз лома черных металлов через порты Находка и Восточный
    0
    2018АпрельГазМартНефтепродуктыНефтьФевральЭкспортЯнварь 27.06.2018 Нефть растет в цене
    На фоне сокращения запасов и требований США
    0
    КазаньКитайКонтейнерный поездРЖД ЛогистикаЭкспорт 23.01.2018 Panda Land Bridge теперь в Казани
    Филиал АО «РЖД Логистика» в Нижнем Новгороде в сотрудничестве с Горьковской железной дорогой организовал первую экспортную отправку российских […]
    0
    2018ЗерноИмпортФевральЭкспортЯнварь 18.04.2018 Экспорт и импорт зерновых
    Россия по итогам первых 2 месяцев 2018 года экспортировала более 5,8 млн тонн пшеницы и меслина, что 80,5% […]
    0
    2018АпрельМартРЖДФевральЭкспортЯнварь 08.05.2018 Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за 4 месяца этого года составила 102,4 млн тонн. […]
    0
    2018АпрельЗерноИмпортМайМартФевральЭкспортЯнварь 11.07.2018 Экспорт и импорт зерновых
    Россия по итогам января-мая 2018 года экспортировала порядка 17,1 млн тонн пшеницы и меслина, что 69,7% больше показателя […]
    0
    ЗерноКалининградЭкспорт 20.08.2018 Новый зерновой комплекс в Калининградской области
    Увеличит возможности экспорта
    0
    2018ИмпортМартПодакцизные товарыФевральЭкспортЯнварь 18.05.2018 Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Итоги первого квартала 2018 года
    0

    • Грузоперевозки Показать всё
    24.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 33
    24.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 33
    24.08.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    23.08.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 34, 2018
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 32
    17.08.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 32
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.08.2018 Контейнероборот портов Испании
    22.08.2018 Zim увеличил выручку
    22.08.2018 Контейнерооборот Гданьска
    22.08.2018 Контейнерооборот Украины
    21.08.2018 Контейнероборот Тайваня
    21.08.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД