Россия возобновляет экспорт подсолнечного масла в Марокко

ГК «ЭФКО» отправила в Марокко танкер с 6,3 тыс. тонн подсолнечного масла наливом. Эта партия стала первой поставкой российского масла в королевство, начиная с сезона 2014-2015 года.

Как рассказали SeaNews в компании, танкер «Kaipdag» отправился из порта Тамань в порт Касабланка. В компании рассматривают дальнейшую перспективу регулярных поставок подсолнечного масла в рамках долгосрочных контрактов.

«Мы рассматриваем Марокко как перспективный рынок для экспорта российского подсолнечного масла, - говорит директор дивизиона по развитию экспортного потенциала ГК «ЭФКО» Алексей Гаврилов. - Ежегодно королевство импортирует 75-80 тыс. тонн подсолнечного масла, и последние годы эти потребности закрывали Украина и Болгария. Наша компания активно работает над продвижением российского подсолнечного масла на международный рынок, и уже сегодня на «ЭФКО» приходится порядка 40% всего экспорта российского подсолнечного масла в Северную Африку. Мы намерены и дальше продолжить работу над реализацией экспортного потенциала нашей страны».

По информации «ЭФКО», Марокко является одним из ведущих партнеров России в Африке и арабском мире. В 2017 году товарооборот между странами вырос на 13,2%, до 1 461 млн. долларов. Традиционными товарами марокканского экспорта в Россию стали томаты, мандарины, текстиль, одежда и обувь, в то время как 80% российского экспорта в стоимостном выражении пришлось на нефтепродукты и каменный уголь. В рамках визита в конце прошлого года в Рабат глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал диверсифицировать торговую сферу и посмотреть на новые области сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере АПК.