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    • Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 33

    24.08.2018

    • На 33 неделе фрахтовые ставки на перевозку судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря пошли вниз.            

    По информации брокерск

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