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    • Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 33

    24.08.2018

    • На 33 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались без изменений.

    Так, по данным брокерской к

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